Shopping faz projeção otimista após crescimento de 55,3% nas vendas

A Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) prevê que as vendas do setor totalizarão R$ 204 bilhões em 2021. Se confirmada a projeção, representará um crescimento de 58,3% em relação a 2020. A comparação com 2019 é a mais indicada, pois se trata do último ano antes da chegada da pandemia. Já em 2020, a maioria dos estabelecimentos estavam fechados ou com capacidade de funcionamento muito reduzida.

No sul da Bahia, o Shopping Jequitibá teve um aumento de 55,3% nas vendas acumuladas de janeiro a julho de 2021, no comparativo com o mesmo período de 2020, apresentando um crescimento do potencial de compras da população do Sul da Bahia. Além disso, eleva o cenário de otimismo para o segundo semestre 2021 nas datas importantes como o Dia das Crianças, Black Friday e Natal, onde sem dúvidas, deve se repetir este crescimento de vendas.

Confiança na retomada

Na campanha da Semana do Brasil, que acontece de 2 a 12 de setembro em todo o país, a expectativa é na manutenção do consumo. A campanha é uma iniciativa do Instituto para o Desenvolvimento do Varejo e lojistas de diferentes setores em todo o país.

O diretor do Jequitibá, Manoel Chaves Neto, afirma que “a confiança dos nossos parceiros lojistas na retomada da economia é muito grande e empreendedora, onde o exemplo disso são as diversas novas lojas que estão sendo implantadas”.

Ele destaca, ainda: “Acreditamos que com a Semana Brasil e em seguida as datas comemorativas do terceiro e quarto trimestre 2021, vamos atrair muito mais clientes e consequentemente mais vendas”.