Shopping Jequitibá abre inscrições para Batalha de Looks

O Shopping Jequitibá em Itabuna está com inscrições abertas para a terceira edição da Batalha de Looks, uma campanha de moda que mobiliza

influenciadores digitais da região para disputarem entre si as melhores composições de looks da moda primavera verão 2021.

A novidade é que em função da pandemia a ação desse ano será online e transmitida pelas plataformas digitais do shopping em parceria com a Rede Portal e Ponto Net.

Outra novidade é a repescagem com os influenciadores que participaram da edição passada para que o público possa escolher três participantes para a 3ª edição.

As inscrições podem ser feitas até o dia 2 de setembro nas redes sociais do Shopping Jequitibá.