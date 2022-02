Shopping Jequitibá abre projeto Agito de Verão com lavagem das escadarias

Fevereiro é o mês do projeto Agito de Verão no Shopping Jequitibá, com atividades de lazer, entretenimento, arte e saúde, para todos os públicos e uma atenção especial à criançada, que poderá viver o clima carnavalesco num ambiente seguro e confortável.

A programação começa no dia 11, às 10 horas, com a Lavagem do Jequitibá, nas escadarias do Shopping com o tradicional cortejo afro, seguida de música ao vivo com Danny Matos, na Praça da Alimentação.

Nos dias 13 e 20, às 9 horas, acontece o Projeto Estar Bem, com o Aulão Smart Fit e o Atendimento Velanes, com serviços de aferição de pressão, teste glicêmico abertos ao público no Estacionamento do Shopping Jequitibá. Também nos dias 13 e 20, às 14 horas. a Unime Itabuna realiza ações de cuidados com a saúde e bem-estar no lounge da C&A.

O projeto projeto Agito de Verão prossegue no dia 19, com a Folia Pet, às 14 horas haverá a Feira de Adoção de Animais da ONG Bicharada, lounge da C&A e às 16 horas o original Desfile Pet de Carnaval, com os bichinhos exibindo todo o seu charme em frente à C&A.

No dia 20, às 16 horas, também no Loungue da C&A é a vez da criançada se divertir, com o Bailinho Kids e suas fantasias que colocam todas as pessoas no clima de Carnaval e espalham a alegria pelo Jequitibá.

Tem mais Agito de Verão no Jequitibá: de 24 a 27 de fevereiro, sempre a partir das 17 horas, será realizado o projeto Som do Sol, com música ao vivo com artistas regionais, na Praça da Alimentação.

O Shopping Jequitibá segue todos os protocolos determinados pela Organização Mundial de Saúde para a prevenção da Covid 19.