Shopping Jequitibá amplia ações de conscientização para prevenção da Covid 19

O Shopping Jequitibá em Itabuna vem promovendo campanhas de conscientização junto aos lojistas, colaboradores e clientes, com o objetivo de reforçar os protocolos de prevenção à Covid 19. Um dos focos de atuação é a Praça de Alimentação, onde o consumo de alimentos é feito sem o uso de máscaras, sendo observado o distanciamento entre as mesas.

Em toda a área do shopping foram adotadas medidas como a instalação de termômetros digitais para medição de temperatura corporal, colocação de dispensers com álcool gel e pias para lavagem das mãos, obrigatoriedade do uso de máscaras, sinalização para o distanciamento social e higienização permanente. O shopping também apóia campanhas educativas de prevenção ao vírus em suas redes sociais e em espaços de circulação do empreendimento.

MARKETPLACE

Para oferecer uma nova opção de compras para os clientes, o Shopping Jequitibá lançou Marketplace é uma plataforma em que compradores realizam as transações comerciais on-line.

Com o Marketplace, os clientes poderão adquirir produtos de maneira digital 24 horas por dia, 7 dias da semana através do site www.jequitibaonline.com.br .

Para alavancar o Marketplace, o shopping mantém uma parceria com a consultoria da V4 Company, uma das maiores empresas de marketing de internet da América Latina. Com mais de R$24 milhões por ano investidos em Marketing Digital, a V4 possui mais de mil projetos, incluindo grandes marcas como Spotify, Melissa, Ortobom, entre outras.