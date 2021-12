Shopping Jequitibá amplia horários de funcionamento nas festas de Natal e Ano Novo

O Shopping Jequitibá definiu os horários de funcionamento durante o período de Natal e Ano Novo, épocas de intensa movimentação no maior centro de comércio, serviços, lazer e entretenimento do Sul da Bahia. Os horários especiais permitem que clientes de toda a região possam fazer suas compras com conforto e segurança.

Entre os dias 16 e 23 de dezembro o shopping funcionará das 9 às 23 horas e nas vésperas de Natal e Ano Novo (dias 24 e 31), das 9 às 17 horas.

Já nos feriados de Natal e Ano Novo, as praças de alimentação do primeiro e segundo pisos atendem os clientes das 12 às 21 horas e as lojas não abrem.

A programação do Cinemark pode ser consultada no site do cinema e no APP e nas redes sociais do Shopping Jequitibá, onde também estão disponibilizadas maiores informações sobre horários de funcionamento, promoções, lojas, restaurantes, lotérica, farmácia, academia, barbearia, etc.

A campanha Doce Natal do Shopping Jequitibá inclui decoração com motivos natalinos, shows musicais, a presença de Papai Noel para fotos e ofertas especiais com um completo mix de produtos para presentes em todas as lojas.

Para garantir a segurança dos clientes, lojistas e colaboradores na prevenção da Covid 19, o Shopping Jequitibá adotou todos os protocolos de segurança determinados pela Organização Mundial de Saúde, como medição de temperatura corporal, dispensers com álcool gel, sinalização para distanciamento social, além do uso de máscaras.