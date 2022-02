Shopping Jequitibá anuncia horários de funcionamento no Carnaval

O Shopping Jequitibá, em Itabuna, definiu os horários de funcionamento durante o carnaval, já que um acordo entre as entidades empresarias e de trabalhadores determinou que o comércio não funciona nas próximas segunda e terça-feiras, o mesmo acontecendo com as agências bancárias.

Nos dias 28 de fevereiro e 01 de março o Jequitibá abre suas portas com diversas operações em funcionamento, o Bompreco abre das 08 às 22 horas na segunda e das 8 às 21 horas na terça. A Drogaria Velanes das 10 às 21 horas. A Praça de Alimentação funciona das 12 às 21 horas, podendo ter o horário estendido até as 22 horas a depender do movimento.

O SAC funcionará normalmente das 7 às 15 horas, e o Acesso Net acompanha ele para os serviços de xerox e outros, as Lojas Americanas das 12:30 às 20 horas e a Academia Smart Fit das 8;00 às 14;00 horas nos dois dias. As demais operações como lojas , clínicas e Loterica estarão fechadas. Já na quarta-feira de Cinzas, o Shopping retorna aos horários normais.

