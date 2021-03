Shopping Jequitibá anuncia novos horários de funcionamento

Com o novo decreto publicado pela Prefeitura de Itabuna, que autoriza o funcionamento do comércio até as 21 horas a partir desta terça-feira, dia 30, o Shopping Jequitibá estará aberto em novos horários para atender clientes de toda a região no período que antecede a celebração da Páscoa.

De terça a sábado, com exceção da Sexta-Feira Santa, quando o shopping permanecerá fechado, o hipermercado, farmácia e barbeira abrem das 8 às 21 horas, a lotérica das 8 às 20 horas, as lojas, quiosques e praça da alimentação das 10 as 21 horas. A academia funcionará das 5 às 21 horas de terça a quinta e das 8 às 16;30 horas no sábado.

No Domingo de Páscoa, o hipermercado abre das 8 as 21h, a barbearia das 8 às 20 , a farmácia das 9 às 20 horas, as lojas, lotérica e quiosques das 14 às 20 horas, a praça da alimentação das 12 às 21 horas.

O sistema delivery para alimentação pode funcionar até 22 horas com proibição de venda de bebida alcoólica e o cinema permanece fechado.

PROTOCOLOS DE SEGURANÇA

Para prevenir o avanço da pandemia, o O Shopping Jequitibá vem reforçando todos protocolos de prevenção da Covid 19 determinados pela Organização Mundial de Saúde e referendadas pela Associação Brasileira de Shopping Centers, validadas por especialistas do Hospital Sírio Libanês, visando garantir a segurança de lojistas, clientes e colaboradores.

Entre as medidas adotadas estão a instalação de termômetros digitais para medição de temperatura corporal, colocação de dispensers com álcool gel e pias para lavagem das mãos, obrigatoriedade do uso de máscaras, sinalização para o distanciamento social e higienização permanente.