Shopping Jequitibá celebra a Páscoa com programação especial e a magia do chocolate

O Shopping Jequitibá em Itabuna vai celebrar a Páscoa com uma programação especial, que valoriza a integração entre as pessoas e a magia do chocolate.

A programação, que é gratuita, começa nesta sexta-feira, dia 22, com um workshop Sensorial às 16 horas, promovido pela ChocoSol, o chocolate do Centro Público de Economia Solidária-Cesol Litoral Sul.

Já no sábado, dia 23, haverá atividades destinadas ao público infantil a partir das 14 horas com Oficinas Inclusivas da Pupa e um Workshop com Ju Arléo, a garota prodígio do Chocolate da Ju, que recentemente foi um dos destaques no Globo Repórter.

No domingo, dia 24, a Semana da Páscoa do Jequitibá está repleta de atividades como Oficinas Inclusivas com a Pupa e pintura facial temática, confecção de Ovos de Páscoa na Chocosol e a apresentação da peça teatral “Encanto na Páscoa”, sempre no período vespertino.

A programação da Páscoa vai até o dia 31 e pode ser conferida em www.shoppingjequitiba.com.br