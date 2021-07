Shopping Jequitibá celebra aniversário de Itabuna

No ano 2000, Itabuna e o Sul da Bahia sofriam com o impacto socioeconômico provocado pela vassoura-de-bruxa. Uma crise em precedentes na história de uma região dependente da monocultura do cacau. Foi nesse cenário de devastação e desesperança que Helenilson Chaves decidiu ´navegar contra a correnteza´, fruto de um espírito empreendedor herdado do pai, Manoel Chaves, que a partir de um pequeno negócio em Ipiaú, consolidou em Itabuna um grande conglomerado empresarial.

“Precisamos levantar a autoestima da regional, acreditar no potencial e na capacidade dos grapiúnas de se reinventarem e superar crises”, disse Helenilson à época.

E nesse distante ano 2000 nascia o Shopping Jequitibá, a aposta aparentemente impossível de Helenilson, que 21 anos depois se revelaria certeira. Nesse período, o Jequitibá passou por três processos de ampliação, se encaminha para uma nova etapa e se consolidou como o maior centro de comércio, serviços, lazer/entretenimento do Sul da Bahia, atendendo uma área com cerca de 100 municípios e quase 2,5 milhões de habitantes.

A semente plantada, cultivada e frutificada por Helenilson Chaves teve continuidade na gestão de um de seus filhos Manoel Chaves Neto, que apoiado pelos irmãos Alexandra e Leo Chaves, não só vem dando continuidade como promove um processo de modernização permanente do shopping, que hoje conta com lojas âncora do porte das Casas Bahia, Americanas, Marisa, Riachuelo, Kalunga, Le Biscuit e Big Bompreco, além de empreendimentos locais, numa parceria que gera renda e emprego para centenas de pessoas.

Neste momento em que a crise não e apenas regional, provocada pela pandemia da Covid 19, o shopping passa por mudanças significativas na estrutura e na operacionalização dos serviços.

Além de se adequar as medidas de prevenção a Covid 19 determinadas pela Organização Mundial de Saúde, o shopping ampliou as vendas online, através do site www.shoppingjequitiba.com.br, onde o cliente acessa o link que tem lá e leva ele direto aos contatos das lojas.

“O espírito empreendedor e compromisso em contribuir com o desenvolvimento de Itabuna estão no DNA do Jequitibá”, afirma Manoel Chaves Neto. “Nosso time, parceiros e colaboradores estão sempre motivados para oferecer aos clientes um shopping completo, com um mix de lojas, produtos e serviços de excelência”, diz Neto, finalizando que “o aniversário de Itabuna é um momento para agradecer e reverenciar essa cidade que tão bem acolhe e oferece oportunidades”, finaliza.