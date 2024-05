Shopping Jequitibá comemora 24 anos com programação especial

O Shopping Jequitibá em Itabuna está completando 24 anos. Implantado no ano 2000 pelo empresário Helenilson Chaves, um empreendedor nato que tinha uma imensa paixão pela cidade, o Jequitibá se consolidou como o principal polo de comércio, serviços e lazer-entretenimento do Sul da Bahia, atendendo clientes de cerca de 70 municípios.

São cerca de 140 lojas com um completo mix de produtos, quiosques, supermercado, farmácia, lotérica, laboratório e restaurantes, que geram centenas de empregos e proporcionam um ambiente seguro e agradável.

Para celebrar os 24 anos, o Shopping Jequitibá está com uma programação especial para todos os clientes e parceiros.

Neste domingo, 05 de maio, aniversário do Shopping, as atividades às 12:30 com o instrumentista, Carlos Penza, na Praça da Alimentação, e às 14 horas , na entrada principal , além de distribuição de mimos , o DJ Taylor traz um repertório de celebração e agito.

E a tarde de aniversário do Jequitibá segue animada. Às 15 horas tem mais música ao vivo, com Ansellmo, na Praça da Alimentação, pintura Infantil com a Kumon na Alameda da Moda, Feira de adoção pet , seguida da apresentação da Turma Teatro e Fantasia , às 17,no piso superior.

A programação será encerrada às 18 horas, com show de Alex e Lilian, na Praça da Alimentação.