Shopping Jequitibá define horários de funcionamento no período de Natal e Ano Novo

O Shopping Jequitibá definiu os horários de funcionamento durante o período de Natal e Ano Novo, época de maior movimentação por compras natalinas, no maior centro de comércio/serviços/entretenimento do Sul da Bahia.

De 17 a 23 de dezembro, o shopping funcionará das 9 às 23 horas, incluindo a Praça da Alimentação. Já no dia 24, véspera de Natal, o funcionamento será das 9 ás 17 horas e no dia 25 apenas as áreas de alimentação, piso 1 e piso superior, abrem das 12 às 21 horas.

Entre os dias 26 e 30 de dezembro, o Jequitibá funciona no horário normal , de segunda a sábado das 10 às 22h , e no domingo (27) praça de alimentação e restaurante das 12 às 21h , lojas e quiosques das 14 às 20h. No dia 31/12(quinta-feira), o shopping abre das 9 às 17 horas. Já no dia 1º de janeiro, feriado de Ano Novo, as áreas de alimentação funcionarão das 12 às 21 horas. A programação do Cinemark pode ser consultada no site do cinema e no APP do Shopping Jequitibá, onde também estão disponibilizadas informações sobre horários de funcionamento, promoções, lojas, restaurantes, lotérica, farmácia, etc.

Para garantir a segurança dos clientes, lojistas e colaboradores, o Shopping Jequitibá adotou todos os protocolos de segurança determinados pela Organização Mundial de Saúde, como medição de temperatura corporal, dispensers com álcool gel, sinalização para distanciamento social e ações de orientação sobre prevenção