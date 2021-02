Shopping Jequitibá firma parceria para destinação correta de resíduos sólidos

O Shopping Jequitibá em Itabuna é a grande empresa privada a firmar parceria com a CVR Costa do Cacau, para destinação de resíduos sólidos. Na tarde de quinta-feira, diretores do shopping conheceram a estrutura do empreendimento localizado às margens da Rodovia Jorge Amado (BA 415), entre Itabuna e Ilhéus, os dois principais municípios do Sul da Bahia.

A expectativa é de que sejam coletadas cerca de 150 toneladas mês de resíduos no ShoppinShopping Jequitibá firma parceria para destinação correta de resíduos sólidosg Jequitibá, que conta atualmente com 120 estabelecimentos entre lojas, hipermercado, restaurantes, lotérica, postos bancários, serviços e lazer/entretenimentos.

A superintendente do shopping, Vera Guimarães, afirma que “passamos a participar mais ativamente do desenvolvimento sustentável, que é hoje uma preocupação mundial. Como agregamos dezenas de lojistas e recebemos milhares de famílias, esse exemplo pode colaborar com essa cultura que concilia a atividade econômica com a conservação ambiental”.

A Consultora de Qualidade, Adriana Linhares ressalta que “essa parceria vai trazer benefícios principalmente para a sociedade, já que a gestão de resíduos não é apenas inovadora, mas faz parte de uma necessidade e responsabilidade que temos em termos de ambiente, natureza e do meio em que vivemos”. Mensalmente, circulam pelo Jequitibá cerca de 600 mil pessoas/mês e o shopping e a CVR Costa do Cacau pretendem desenvolver programas de educação ambiental junto a lojistas, consumidores e colaboradores.

SUSTENTABILIDADE NA

GESTÃO DE RESÍDUOS

O gerente comercial da CVR, Mauricio Sena, destaca que “o Shopping Jequitibá é uma referência regional, um estimulador de desenvolvimento, e atenderá as demandas de destinação de resíduos da forma correta, além de referendar a atração de novos clientes”. Segundo ele, “os parceiros do shopping, farão a destinação adequada de resíduos, na única empresa apta a atuar nesse setor num raio de 200 quilômetros. Para o Jequitibá, isso significa a certificação de seus resíduos em conformidade com a políticas ambientais, valorizando os programas de qualidade e a sustentabilidade”.

A CVR Costa do Cacau, atua com foco em modernos processos ambientais na gestão de resíduos sólidos, além de geração de empregos na região. A estrutura do empreendimento, possibilitará às empresas, instituições e prefeituras municipais a destinação adequada e segura de seus resíduos sólidos, suprindo de imediato a necessidade urgente de um gerenciamento adequado para diferentes setores em toda a região.

A empresa sulbaiana tem participação do grupo capixaba Marca Ambiental, com 25 anos de experiência em gestão integrada de resíduos e, sobretudo em sistemas de tratamento de diferentes tipologias de resíduo. A Marca Ambiental é uma empresa pioneira e a maior do Espírito Santo, atuando desde 1995 em soluções completas para resíduos, com forte impacto para a preservação ambiental.