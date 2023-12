Shopping Jequitibá funcionará em horários especiais na virada do ano

O Shopping Jequitibá em Itabuna está funcionando em horário normal na semana entre o Natal e Ano Novo. Os horários especiais acontecem nos dia 31 de dezembro e 1º. de janeiro.

Na véspera do Ano Novo, o Carrefour funciona das 7 às 18 horas, as lojas das 9 às 16 horas e a Praça da Alimentação das 10 às 18 horas. Já no feriado do dia 1º. De janeiro, alguns estabelecimentos da Praça de Alimentação atendem entre 12 e 21 horas.

No dia 31, o cinema funcionará das 12 às 18 horas e no feriado de Ano Novo, janeiro, das 14 às 00:30.

Durante toda a semana o Shopping Jequitibá mantém o clima de final de ano, com diversas opções de looks nas lojas e quiosques para o seu reveillon, com todo o conforto e segurança do maior centro de comércio, serviços e lazer/entretenimento do Sul da Bahia.

Mais informações sobre horários dos demais estabelecimentos em www.shoppingjequitiba.com.br