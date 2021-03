Shopping Jequitibá: hipermercado, farmácia e lotérica abrem de sexta a domingo

Em função do decreto publicado pela Prefeitura de Itabuna para conter o avanço da Covid 19, estabelecendo que apenas os serviços considerados essenciais poderão funcionar entre os dias 19 e 21, as lojas do Shopping Jequitibá permanecerão fechadas nesse período.

Entre sexta-feira e domingo, irão abrir apenas o Big BomPreço e as Drogarias Velanes entre as 8 e às 19 horas e a lotérica entre as 8 e 14 horas. A Praça de Alimentação funcionará até as 22 apenas pelo sistema delivery e sem permissão para a venda de bebidas alcoólicas, Para quem quiser garantir os ovos da Páscoa, as lojas Cacau Show, Kopenhagen, Le Biscuit e Americanas estarão com pequenos stands ao lado do Big Bompreço

O Shopping Jequitibá vem adotando e reforçando todos os protocolos determinados pela Organização Mundial de Saúde para a prevenção da Covid 19, visando garantir a segurança de clientes, lojistas e colaboradores.

Maiores informações nas redes sociais do shopping ou no APP Shopping Jequitibá.