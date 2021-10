Shopping Jequitibá inicia a Batalha de Looks 2021

O Shopping Jequitibá em Itabuna promove desde terça-feira, dia 19, a Batalha de Looks 2021. O evento acontece até o dia 21, sempre às 18;30 horas, na praça central Manoel Chaves. Durante três dias, dez digitais influencers de Itabuna e Região participam de uma disputa com três temas escolhidos pelo departamento de marketing do shopping: casual dia, entrevista de emprego e formatura.

Os participantes irão montar looks ao vivo, utilizando peças de vestuário de diversas lojas do Jequitibá, mostrando o que é adequado usar em cada um dos temas, além de fazer a defesa de suas escolhas para os jurados.

Apresentada por Camila Moraes e Diêgo Raniery, a Batalha dos Looks terá a participação dos digitais influencers Alba Matos, Felipe Gomes, Ana Vanessa (Neu), Danielle Bandeira, Polyana Melo, Luana Blanco, Rafaela Campos, Lay Antunes, Thais Santos e Geidson Guerra.

O júri técnico é composto por Jaque Silveira (design e stilling de moda), Raul Estrela (estilista), Felipi Santos (consultor de moda e estilo) e Betania Macedo (promotora de desfiles e eventos e colunista social). Já o júri artístico conta com Thainá Del Rey, Netto Lima e Willian Forlan-Segredo.

A Batalha dos Looks 2021 também poderá ser acompanhada pelo Instagram do shopping @shoppingjequitiba e também pelo canal da Rede Portal 😜