Shopping Jequitibá inicia liquidação Verão On e projeto Super Férias

O Shopping Jequitibá inicia nesta sexta-feira, dia 15, a sua programação de verão, que terá duas atividades durante todos o mês de janeiro e início de fevereiro, capaz de atender adultos e crianças/adolescentes.

De 15 a 30 de janeiro, acontece o Verão On, uma megaliquidação de início de ano, com centenas de produtos em promoção com até 60% de desconto nas 41 lojas participantes. A promoção, além de oferecer preços atrativos para os clientes, vão aquecer as vendas no período pós-Natal/Ano Novo.

O verão no Shopping Jequitibá também é diversão, com a realização do projeto Super Férias, que acontece de 20 de janeiro a 8 de fevereiro. Por conta da pandemia da Covid 19, que exige distanciamento social, em 2021, o Super Férias será totalmente online, com mais de 100 jogos disponibilizados no site do Jequitibá (www.shoppingjequitiba.com.br).

Informações sobre o Verão On Jequitibá e o Super Férias também estão disponíveis no Facebook (/shoppingjequitibá) e no Instagram (@shoppingjequitibá)

O Shopping está seguindo criteriosamente todas as medidas de precaução com relação ao COVI-19 determinadas pela Organização Mundial de Saúde e referendadas pela Associação Brasileira de Shopping Centers. Entre as ações estão a disponibilização de dispensers de álcool gel, pias para higienização das mãos, sinalização para distanciamento e medição de temperatura corporal.