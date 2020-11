Shopping Jequitibá inicia o “Natal da esperança na Vila dos Ursos”

Um Natal diferente, mas como o mesmo espírito de confraternização, solidariedade e a alegria de dar e receber presentes. A pandemia da Covid 19 obrigou a uma mudança temporária de hábitos, mas no Shopping Jequitibá essa magia que encanta pessoas de todas as idades estará presente, com uma palavra que reflete bem um sentimento mundial: esperança.

“Natal da esperança na Vila dos Ursos” é o tema da Campanha de Natal 2020, que será lançado nesta sexta-feira, com uma decoração especial com a temática nos simpáticos ursinhos na praça central, piso superior e lounge da C&A.

O bom velhinho, Papai Noel, que durante 20 anos faz parte da programação do Shopping , esse ano , por causa da pandemia, ficará em casa , mas para manter a magia, o Urso Jota estará no piso superior recebendo cartinhas de amor e desejo natalino.

Também não haverá a programação especial de Natal, mas todas as lojas terão decoração natalina, um mix completo de artigos para presentes e promoções para os clientes, que podem desfrutar de um espaço seguro. Desde que foi reaberto, segue todos os protocolos de segurança determinados pela Organização Mundial de Saúde, para que as pessoas possam, já a partir de 2021, voltar a celebrar vários natais juntas. Esse é também o espírito de um Natal repleto de esperanças