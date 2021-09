Shopping Jequitibá inscreve para Batalha de Looks

O Shopping Jequitibá realiza até esta quarta-feira, dia 29, as inscrições para a Batalha de Looks 2021. A Batalha de Looks irá reunir 10 participantes que entendem de moda para mostrar seu talento na grande competição que este ano irá acontecer nos dias 19, 20 e 21 de outubro, sempre às 19 horas, na Praça Central Manoel Chaves no Shopping. O evento será transmitido também pelo Instagram do Jequitibá.

As inscrições podem ser feitas através do site https://shoppingjequitiba.com.br/batalha-dos-looks-inscricao/