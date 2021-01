Shopping Jequitibá instala termômetros digitais para medição de temperatura corporal

Com o objetivo de ampliar as medidas de prevenção à Covid 19, garantindo maior segurança aos clientes, lojjstas e colaboradores, o Shopping Jequitibá, em Itabuna, instalou termômetros digitais para medição de temperatura corporal. Os termômetros foram instalados em locais estratégicos e permitem que a própria pessoa, ao se aproximar do totem, faça a medição, acompanhado de um profissional do estabelecimento.

Desde que foi reaberto, o Shopping Jequitibá vem adotando todas as medidas determinadas pela Organização Mundial de Saúde e referendadas pela Associação Brasileira de Shopping Centers, validadas por especialistas do Hospital Sírio Libanês.

Entre as medidas adotadas estão a colocação de dispensers com álcool gel e pias para lavagem das mãos, obrigatoriedade do uso de máscaras, sinalização para o distanciamento social, higienização permanente dos espaços, capacitação de colaboradores e orientações sobre prevenção em banners nos corredores, ponto de ônibus em frente ao shopping e mídias sociais.

“O Jequitibá recebe clientes de Itabuna e toda a região e, em tempos de pandemia, trabalhamos no sentido de que eles possam fazer compras e utilizar serviços como academia, cinema, lotérica e farmácia com segurança, porque acima de tudo está a preservação da vida”, afirma a superintendente do shopping, Vera Guimarães.