Shopping Jequitibá investe em tecnologia para fidelizar e conquistar novos clientes

Como parte do projeto de modernização, utilização de novas tecnologias e adequação ao “novo normal” gerado pela pandemia, e visando a consolidação como empreendimento de abrangência regional e estadual, o Shopping Jequitibá, em Itabuna, está lançando um pacote de investimentos para fidelizar e conquistar novos clientes.

Entre as ações, estão o App Shopping Jequitibá, o Jequitibá Locker e o Marketplace. Disponível para os sistemas Android e Iphone, o APP permite ao usuário/cliente ter acesso ao mix de lojas, cardápio da praça de alimentação, email para recebimento de informações e promoções, cupons de descontos, compra de ingressos para o cinema, pagamento do estacionamento e outros serviços.

ARMÁRIOS INTELIGENTES E MARKETPLACE

O Jequitibá Locker, armários inteligentes, tem o objetivo de otimizar a logística de entrega das compras feitas no empreendimento. O cliente poderá efetuar compras online e retirar os seus produtos 24 horas por dia, todos os dias da semana. Os lockers (armários) serão instalados na entrada principal do Shopping e na Rodoviária de Itabuna e já estão em fase de testes pela equipe de logística e administração, para serem disponibilizados aos clientes.

Além dessas duas novas experiências, o Shopping Jequitibá aposta também, no pioneirismo regional com a implantação, ainda em 2020, do Marketplace, uma plataforma colaborativa virtual, Busines to Consumer – para que lojistas e clientes realizem transações comerciais no momento da sua conveniência, ultrapassando as barreiras da estrutura físicas e de horários de funcionamento das empresas.

Para a superintendente do Shopping Jequitibá, Vera Guimarães, “esses projetos inovadores trarão facilidades e satisfação ao público consumidor e se reverterão em aumento de vendas para os lojistas do empreendimento”. “A proposta é de levar o Shopping Jequitibá aonde as pessoas estão”, complementa.