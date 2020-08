Reaberto na semana do Dia dos Pais, o Shopping Jequitibá lança a campanha “Pai com P de Participativo”, para aquecer as vendas físicas do empreendimento. E mesmo com a retomada continua exercendo as atividades nos sistemas Drive Thru e Delivery. Com isso, o shopping oferece várias opções de compras para os clientes.

No site

https://shoppingjequitiba.com.br/diadospais/ os consumidores podem conferir alguns produtos do segmento masculino e, a partir de lá, manter diálogo com os lojistas para efetuar as compras.

“Todos os espaços estão bem seguros para fazer as compras, com medição da temperatura na entrada, obrigatoriedade de máscaras , sinalização interna e um público educado ”, afirma Fabrício Rocha.

FUNCIONAMENTO

Supermercado / Drogaria: 08 às 20h ( domingo a domingo)

Lotérica: 08 às 19h ( segunda a sexta); 11 às 19h (sábado); 12 às 18h (domingo)

Lojas e Praça de alimentação: 11 às 19h (segunda a sábado)

Domingos e feriados das 12 às 18h