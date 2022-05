Shopping Jequitibá lança campanha em homenagem ao Dia das Mães

O Shopping Jequitibá lançou uma campanha para celebrar o Dia das Mães, que acontece no domingo (8), uma das datas mais importantes do ano. A promoção “Cheiro de Mainha” pretende não apenas incrementar as vendas, mas também homenagear as mães e valorizar a família.

A campanha tem a parceria da loja Aromar (Natura) e nas compras acumulativas a partir de 300 reais, o cliente terá direito a um kit com dois sabonetes da linha Humor, apresentando a nota fiscal no balcão da promoção. A promoção começou nesta segunda-feira (2) e prossegue até às 19:50 horas de domingo.

PROMOÇÕES E PROGRAMAÇÃO MUSICAL

Além da campanha “Cheiro de Mainha”, as lojas do Shopping Jequitibá estão com promoções de um mix completo de presentes. E no domingo, os restaurantes da Praça de Alimentação oferecerão almoço e jantar com cardápios especiais e música ao vivo dedicada à rainha da família.

