Shopping Jequitibá lança Marketplace, plataforma virtual de compras on line

O Shopping Jequitibá em Itabuna acaba de implantar o Marketplace, uma plataforma colaborativa virtual, Busines to Consumer – B2C. O projeto é um novo conceito de negócios, em que vendedores e compradores realizarão transações comerciais no momento da sua conveniência, ultrapassando as barreiras da estrutura físicas e de horários de funcionamento das empresas.

A venda online do Jequitibá será inicialmente estartada com as lojas que fazem parte do mix do empreendimento. E o próximo passo será buscar novas categorias que não estão disponíveis no Shopping para complementar e dinamizar a cultura da compra online no Sul e Extremo Sul da Bahia.

Para Leidiane Silva (foto), líder do projeto, “pulverizar nosso Know-how para essa nova realidade do universo digital é uma virada de chave para fortalecer e fidelizar a nossa marca que possui 20 anos na Bahia.”

Nesta primeira etapa, a entrega dos produtos estará disponível apenas para clientes de Itabuna, mas a proposta é abranger toda a região do Sul da Bahia, num raio médio de 350 km, tomando como centro regional Itabuna, para o norte, chegando à Gandu, para sul chegando à Teixeira de Freitas, para leste chegando à Ilhéus, e para Oeste chegando à Itapetinga.

Essa área abrange uma população de aproximadamente 2 milhões e 300 mil habitantes.

Com o marketplace, os clientes poderão adquirir produtos de maneira digital 24 horas por dia, 7 dias da semana através do site www.jequitibaonline.com.br , sem a necessidade de se deslocar até o estabelecimento. De acordo com o diretor do Shopping Jequitibá, Manoel Chaves Neto, “as lojas físicas e as lojas virtuais no marketplace são complementares, convergentes e unem forças. O conceito proporcionará aos lojistas diversidade de público e expansão do nicho; redução de custos, devido a otimização dos processos; economia com a estrutura de marketplace; ampliação do e-commerce do lojista; agilidade na compra através do pagamento facilitado; e sem necessidade de equipe de suporte.”