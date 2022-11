Shopping Jequitibá mantém certificação ISO 9001:2015

O Shopping Jequitibá, em Itabuna, manteve pelo quarto ano consecutivo a certificação ISO 9001:2015, que define a forma como a organização opera em ações como foco no cliente, liderança, envolvimento de pessoal, capacidade de tomada de decisões e busca continua na melhoria dos serviços. A avaliação foi feita pelo Bureau Veritas Certification Brasil.

O ISO 9001:2015 é um certificado de excelência que também possibilita negociações com clientes e obtenção de financiamentos para novos investimentos. Desde que foi implantado pelo empresário Helenilson Chaves há 22 anos, o Jequitibá vem passando por um processo permanente de ampliação de sua área e do mix de produtos/serviços, capacitação de colaboradores e consolidação como um shopping completo, atendendo uma área que abrange cerca de 100 municípios do Sul e Sudoeste da Bahia.

O Shopping Jequitibá vem recebendo novos empreendimentos e apresenta excelentes perspectivas para 2023, com vários projetos de lojas/entretenimento/serviços em fase de implantação.

O diretor do Shopping Jequitibá, Manoel Chaves Neto, faz questão de ressaltar que “a certificação ISO 9001:2015 é resultado da dedicação, disciplina e envolvimento de todos os nossos colaboradores. Formamos um time unido, focado na busca pela qualidade, num padrão de serviço visando sempre a satisfação dos nossos clientes”.