Shopping Jequitibá mantém grau br A da agência de rating S&P Global Ratings Brasil

A agência S&P Global Ratings Brasil é uma empresa nacional, subsidiária da S&P Global Ratings, empresa americana com sede em Manhattan, Nova York. Suas principais áreas de negócios são informações e análises financeiras, sendo uma das mais conceituadas do mundo.

As agências de rating são vistas como referência na tomada de decisões de investidores nacionais, internacionais e até mesmo de governos. É a partir da sua análise e ranking que as empresas e países são classificadas por risco de perda ou mais capacidade de crédito para investimento.

No dia 19/10/2021, a S&P Global Ratings Brasil publicou a manutenção do rating br A para o Shopping Jequitibá, o que significa uma alta qualidade e capacidade de honrar seus compromissos no curto e longo prazo, como também, posicionando-se como um empreendimento atrativo para novos investimentos.

A manutenção do rating br A, é um reconhecimento à eficiente estruturação do capital, condizente a operação do negócio, como também, coroa a gestão eficaz, transparente e estreita com seus investidores e agências de rating.

A solidez do Shopping Jequitibá é uma realidade, pois, mesmo após a recente passagem pela turbulenta e avassaladora pandemia causada pela COVID-19, continua fortemente, atraindo novas marcas, maior diversificação de mix, onde tem sido notório pelas recentes inaugurações da Angus, Espaço Laser, Aramis, Cia do Terno, Fino Malte, Puket e Five Sport Bar. Entre outubro e novembro mais inaugurações estão por vir, a exemplo da Brasil Cacau, Usaflex, Hering, Ótica Chilli Beans, Track & Field, Laboratórios LAP, Lojas Buriti, Magazine Luiza, Maxxi Móveis, Melissa, Hamburgueria Brasão Burguer e o Empório Don Duarte, com isso, o Shopping Jequitibá está atualmente com uma taxa de ocupação de 100% dos seus espaços locáveis.

De acordo com o diretor do Shopping Jequitibá, Manoel Chaves Neto, “este rating tem um significado extremamente importante e precisa ser compartilhado com cada um de nossos lojistas, pois credência e dignifica nós empreendedores do Sul da Bahia como bons pagadores dos seus compromissos, além de, posicionar o shopping como um gerador de riqueza, emprego e renda para toda a região.”