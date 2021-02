Shopping Jequitibá muda horários e reforça prevenção à Covid-19

Em função do decreto do Toque de Recolher determinado pelo Governo da Bahia entre 22 e 5 horas, válido a partir de sexta-feira (19), para conter o avanço da Covid-19, o Shopping Jequitibá alterou o horário de funcionamento e as lojas abrirão das 10 às 21 horas.

O Shopping Jequitibá, em Itabuna, vem reforçando os protocolos determinados pela Organização Mundial de Saúde para a prevenção da doença causada pelo coronavírus. O objetivo é garantir a segurança de lojistas, clientes e colaboradores num momento em que a pandemia vem preocupando as autoridades em todo o país, com a elevação do número de casos.

Recentemente, o shopping implantou termômetros digitais para temperatura corporal, em que a própria pessoa faz a medição, acompanhada por um profissional do empreendimento. Entre as outras medidas adotadas estão a colocação de dispensers com álcool gel por todo o mall e pias para lavagem das mãos nas entradas e praça de alimentação.

Também é obrigatório o uso de máscaras, sinalização para o distanciamento social, higienização permanente dos espaços, capacitação de colaboradores e orientações sobre prevenção em banners nos corredores, e mídias sociais.

Os protocolos adotados pelo Jequitibá são referendados pela Associação Brasileira de Shopping Centers, validadas por especialistas do Hospital Sírio Libanês.

Marketplace

No início deste mês, o Shopping Jequitibá implantou Marketplace, uma plataforma colaborativa virtual, em que os clientes poderão adquirir produtos de maneira digital 24 horas por dia, durante sete dias da semana, sem a necessidade de se deslocar até o estabelecimento.

Disponível em Itabuna e com previsão de expansão para todo o sul da Bahia, o Marketplace pode ser acessado através do site www.jequitibaonline.com.br ou do APP do Shopping Jequitibá.