Shopping Jequitibá participa da Semana do Brasil

O Shopping Jequitibá, em Itabuna, realiza de 5 a 11 de setembro a Semana do Brasil, um evento que acontece em todos os empreendimentos comerciais do país, com o objetivo de aquecer a economia, num período do ano que não tem incentivos promocionais.

Cerca de 40 lojas do shopping participam da Semana do Brasil, oferecendo descontos aplicados e progressivos de até 70% para milhares de produtos e serviços, além a promoção “Compre Junto, Estoure e Ganhe”, com balões que contém como surpresa preços especiais. A relação de lojas participantes podem ser consultadas em www.shoppingjequitiba.com.br ou nas redes sociais do shopping.

Na quarta-feira, feriado de 7 de Setembro, as lojas do Jequitibá vão funcionar das 13 às 21 horas.

A superintendente Vera Guimarães, destacou que “a iniciativa vem sendo adotada desde a primeira edição da campanha, como uma forma de movimentar a economia e alavancar as vendas. As últimas edições geraram ótimos resultados”.

Em Itabuna, a Semana do Brasil conta com o apoio da ACI, CDL de Itabuna, Sindicom, Shopping Jequitibá, Ampesba, Prefeitura de Itabuna, Associação de Bares e Restaurantes