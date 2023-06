Shopping Jequitibá promove apresentação de Quadrilha e Arraiá Kids

O São João do Shopping Jequitibá continua com grandes atrações. Nesta terça-feira será a vez da quadrilha “Mendigos de Gravata ” se apresentar a partir das 19 horas, em frente à C&A, com seu figurino e original e muita animação.

E tem uma atração especial para a criançada curtir o clima junino num ambiente seguro e acolhedor. Na quinta-feira, dia 22, às 16 horas, acontece o Arraiá Kids, com o tema “Olha a brincadeira! É verdade!”

O Arraiá Kids terá eleição da Rainha e do Rei do Milho, Corrida de Saco, Pescaria, Passa Chapéu, Boca do Palhaço e apresentação de Quadrilhas, além do legítimo Forró Pé de Serra.

A programação do Arraiá Junino e os horários de funcionamento do shopping no São João podem ser conferidos em www.shoppingjequitiba.com.br