Shopping Jequitibá promove apresentações de corais e escolas de música

O Shopping Jequitibá, em Itabuna, abre espaço para a música que aquece o espírito natalino, com uma série de apresentações de corais e escolas de música, que vão abrilhantar ainda mais a festa que é um símbolo da família e da confraternização entre as pessoas.

A programação desta semana começa nesta terça-feira (14), sempre a partir das 18:30 horas, com apresentação do Coral da Escola Adventista. No dia 15 tem a exibição do Coral da Escola Bambi e no dia 16, novamente, o Coral da Escola Adventista.

No dia 22, quem ilumina o Jequitibá com sua música é Concerto Escola de Música Tom de Fá, seguido do Coral da Igreja Adventista ( dia 23).

A apresentação de corais retorna no dia 28 com o Coral da Igreja Manancial, no dia 29, com o Coral do Colégio Batista e no dia 30, com o Coral da Ação Fraternal de Itabuna.

“A participação dos corais é mais uma das atrações do Natal do Shopping Jequitibá, que este ano tem como tema ´Jardim de Natal´, que além da decoração especial e um completo mix de presentes, conta com a presença do Papai Noel, atendendo pessoas de todas as idades, para fotos e um gesto mútuo de carinho”, afirma a superintendente Vera Lúcia Guimarães.