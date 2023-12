Shopping Jequitibá promove campanha “Árvores dos Sonhos”

A magia e o espírito solidário do Natal estão presentes na campanha “Arvore dos Sonhos”, promovida pelo Shopping Jequitibá, que tem o objetivo de proporcionar momentos de alegria para crianças carentes de Itabuna.

A campanha vai até o dia 20 de dezembro e o estande da “Árvore dos Sonhos” está localizado no térreo do shopping, próximo à escada rolante, onde os clientes são convidados a escolher um ou mais cartõezinhos, cada um representando o desejo de uma criança. A comunidade pode contribuir comprando o presente desejado e entregando-o no ponto de coleta.

A meta da campanha “Árvore dos Sonhos” é atender cerca de 500 crianças, beneficiando instituições como GAPA, Núcleo Cuidar, Escola Ação e Cidadania, GACC (Grupo de Apoio à Criança com Câncer), AMA (Associação de Pais e Amigos do Autista de Itabuna) e a AACRRI (Associação de Agentes Ambientais e Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis de Itabuna).

A gerente de marketing do Shopping Jequitibá, Kaliane Rocha, disse esperar que a comunidade se una para tornar esta ação exitosa. “Acreditamos no poder da solidariedade e estamos confiantes de que, juntos, podemos fazer a diferença na vida dessas crianças. Cada presente conta, e cada sorriso é uma vitória compartilhada”, ressaltou.

Mais informações sobre a campanha “Árvore dos Sonhos” em www.shoppingjequitiba.com.br