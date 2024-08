Shopping Jequitibá promove campanha “Pai, Eterno Parceiro”

O Shopping Jequitibá em Itabuna realiza até o próximo dia 11, a campanha do Dia dos Pais, que este ano tem como tema “Pai, Eterno Parceiro”. Além de promoções especiais num variado mix de presentes para todos os gostos nas lojas participantes, a campanha também oferece um brinde exclusivo que vai encantar pais e filhos, numa data que celebra o amor e o reconhecimento.

A cada R$ 200,00reais em compras cumulativas e mais R$20 reais em dinheiro ou pix, o cliente do shopping terá direito a um pingente em aço inoxidável e um voucher para fotogravação na Loja Acium, parceira da promoção.

A promoção é válida para notas fiscais de qualquer valor nos estabelecimentos do shopping e as trocas podem ser feitas no estande em frente a Aramis, das 10 às 22 horas.

Nos dias 07,08 e 10/08 acontecerá Whorshops de vinhos, cafés e cervejas artesanais no piso superior, L2. E no domingo, Dia dos Pais, restaurantes da Praça da Alimentação terão cardápios especiais para a família, com música ao vivo às 12h com Cláudio Gesteira, às 17h terá Will Canalonga e às 19h Dri Alces , para animar a confraternização.

Mais informações nas redes sociais do shopping e em www.shopping.jequitiba.com.br