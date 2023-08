Shopping Jequitibá promove campanha “Pai, Laços Eternos”

O Shopping Jequitibá em Itabuna realiza nesta semana a campanha do Dia dos Pais, que este ano tem como tema “Pai, Laços Eternos”. Além de aquecer as vendas numa das datas mais importantes do comércio, a campanha terá ainda uma programação especial dedicada aos pais e também aos filhos e a toda a família.

A programação musical começa na quinta, dia 10, e vai até domingo, quando se celebre o Dia dos Pais. Na abertura, o cantor Gilberto se apresenta das 19 às 22 horas no piso superior, com um repertório intimista de músicas da MPB, proporcionando uma atmosfera acolhedora e nostálgica. Na sexta, quem se apresenta é Netinho Alcantara, trazendo um repertório mais arrojado e jovial.

Já no sábado, o saxofonista David Nascimento e sua banda prometem embalar a noite com uma apresentação cheia de energia e ritmo. Fechando a programação no domingo, as apresentações incluem uma jornada musical diversificada. Durante a tarde, das 12:30 às 14:30 horas , o partido alto do Nova Proposta tomará conta do espaço, embalando a todos com sambas emocionantes que celebram a cultura brasileira e os laços familiares. E a partir das 19 horas, o cantor Joilson emocionará o público com sua voz e violão, trazendo o calor e a alma das canções nordestinas para todos os presentes.

O Shopping Jequitibá oferece uma variedade de opções de presentes e serviços para homenagear os pais nesta data especial, como lojas de roupas e acessórios, produtos eletroeletrônicos, e espaços de entretenimento, tornando-o um destino completo para encontrar algo especial para os pais e celebrar os laços eternos que os unem aos filhos.

Mais informações sobre a campanha do Dia os Pais pelas redes sociais do shopping ou em www.shoppingjequitiba.com.br