Shopping Jequitibá promove Campanha ´Pai que é pai sente´

O Shopping Jequitibá, em Itabuna, está realizando a campanha do Dia dos Pais, que este ano tem como tema ´Pai que é pai sente”.

Para homenagear os papais com um brinde diferenciado, a cada 350 reais em compras cumulativas em qualquer loja do shopping, a pessoa pode trocar as notas fiscais por um kit de sabonetes da linha Men, da loja O Boticário. A troca pode ser feita no estande em frente as Lojas Renner até o próximo domingo (dia 14).

Durante a semana do Dia dos Pais, as lojas do Shopping Jequitibá estão com promoções de centenas de produtos, com presentes para todos os gostos.

E no domingo, as lojas abrem mais cedo, às 13 horas, já a Praça de Alimentação e os restaurantes abrem ao meio dia com cardápios especiais para um almoço em família, e música ao vivo.

Maiores informações em www.shoppingjequitiba.com.br