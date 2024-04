Shopping Jequitibá promove conscientização no Abril Azul

O Abril Azul é o mês de conscientização das causas que incluem o transtorno do espectro autista (TEA), a fim de buscar uma sociedade mais consciente, menos preconceituosa e mais inclusiva.

Para marcar essa ação importante, o Shopping Jequitibá, em Itabuna estará oferecendo nos próximos domingos, dias 21 e 28, Rodas de Conversa e Oficinas Infantis, a partir as 15;30 horas, no piso superior. A programação acontece em parceria com a Clinica Pupa, Escola Kumon e o psicólogo Lucas Barroso, com orientações sobre o autismo e atividades lúdicas.

E dentro de seu compromisso com a inclusão social, a partir deste mês de abril, o shopping passou a disponibilizar três vagas para famílias com autistas em sua área de estacionamento. As vagas são sinalizadas.

Mais informações em www.shoppingjequitiba.com.br