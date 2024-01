Shopping Jequitibá promove liquidação Verão Off

O Shopping Jequitibá em Itabuna promove até o próximo dia 14 a mega liquidação Verão Off, que abre a programação de início de ano no maior centro de comércio, serviços e lazer/entretenimento do Sul da Bahia.

São centenas de produtos com descontos de até 50% nas mais de 40 lojas participantes da promoção. O Verão Off reforça a estação mais quente do ano e aquece as vendas no pós-Natal e Ano Novo, com ofertas especiais para clientes de toda a região.

Mais informações sobre o Verão Off em www.shoppingjequitiba.com.br