Shopping Jequitibá promove Mês das Crianças – O Mundo da Diversão!

O Shopping Jequitibá, em Itabuna, promove de 11 a 30 de outubro a ação “O Mundo da Diversão!”, repleta de atividades para os pequenos, garantindo momentos especiais para toda a família. Um momento especial para celebrar as crianças, seres especiais que merecem todo o carinho e atenção.

Nos dias 11 e 12, Tio Kathynho Karvalho e seu Salão Spa estarão agitando as tardes com diversas opções lazer e entretenimento como pintura e penteado em cabelos, maquiagem, manicure, massagem e oficinas de “smile”, para que a criançada possa colocar a mão na massa e explorar sua criatividade.

Também no dia 12, dia da criança , a partir das 17 horas, o Grupo Teatro e Fantasia, apresenta a peça “Enrolados”, uma aventura emocionante que vai encantar a todos, no piso superior.

Nos finais de semana de 20 a 22 e 27 a 29 deste mês, acontecem as oficinas gratuitas no lounge C&A, coordenadas pelo SESI e KUMON , onde as crianças podem aprender sobre robótica na prática , além de descomplicar o aprendizado de forma leve e dinâmica. E nos domingos, tem mais apresentação teatral no piso superior, uma experiência mágica e encantadora para toda a família durante todo o mês de outubro

Para conferir a programação completa, horários e mais detalhes sobre o mês da Criança no Shopping Jequitibá, acesse o site oficial em www.shoppingjequitiba.com.br