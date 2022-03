Shopping Jequitibá promove Via Encantada da Páscoa

O encantamento da Páscoa, com os ovos de chocolate e a tradição do coelhinho com sua magia, chega ao Shopping Jequitibá, em Itabuna. Até o dia 17 de abril, a campanha Vila Encantada , trás uma série de atividades e eventos que vão fazer a alegria de pessoas de todas as idades e oferecer diversas opções de chocolates e ovos de Páscoa para os clientes de toda a região.

E atração é o que não vai faltar para a criançada nos dias 8 a 10 e nos dias 16 e 17 de abril. A programação inclui oficinas de chocolovers com a produção de pizza de brownie, decoração de bolo, bombom e esculturas de chocolate; e de artesanato com confecção de óculos e sacolas, máscaras e estojos, além da elaboração de cupcakes e cookies.

A Via Encantada da Páscoa terá ainda apresentações teatrais na Praça de Alimentação, gratuita!

A programação completa da Páscoa no Jequitibá pode ser conferida no Site www.shoppingjequitiba.com.br e redes sociais