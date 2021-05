Shopping Jequitibá realiza Campanha do Dia das Mães

“Mãe, cada um tem uma pra chamar de sua!”. Esse é o tema da campanha do Dia das Mães do Shopping Jequitibá, em Itabuna, uma data marcante para o comércio, só superada pelas vendas de Natal, e também uma oportunidade de reconhecer pessoas merecedoras de todas as homenagens.

O objetivo da campanha é contemplar todas as formas de ser mãe seja a mãe biológica, adotiva, a vó que criou o neto, a irmã mais velha que criou o mais novo por falta dos pais ou a tia que criou o sobrinho.

Durante toda a semana que antecede o Dia das Mães, celebrado no próximo domingo, todas as lojas do shopping estão com promoções especiais e um mix de produtos capaz de agradar todas as mães, num ambiente agradável e seguro, que em tempos de pandemia atende todas os protocolos determinados pela Organização Mundial de Saúde.

Além das compras físicas nas lojas, o Shopping Jequitibá está lançando um hotsite que oferece um catálogo com sugestões de presentes e opções de compras online, uma inovação que se integra ao Marketplace já implantado pelo maior centro de compras e serviços do Sul da Bahia. O hotsite poderá ser acessado através de um link no Instagram

O Jequitibá preparou uma seleção especial para ajudar a escolher o presente ideal para as mães Basta acessar https://shoppingjequitiba.com.br/diadasmaes/ e encontrar as opções e promoções nas lojas partipantes da campanha.