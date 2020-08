Shopping Jequitibá recebe 13 mil pessoas no primeiro dia de reabertura

No primeiro dia de funcionamento após a reabertura autorizada pela Prefeitura de Itabuna, o Shopping Jequitibá recebeu cerca de 13 mil pessoas, entra 11 e 19 horas, com 99,6% das lojas que operavam no empreendimento antes da pandemia reabertas.



3.040 veículos passaram pelo estacionamento, o equivalente a 80% comparado ao mesmo dia de 2019, sendo que o horário era de 10:00 as 22:00. E na reabertura, a loja Lê Biscuit alcançou um crescimento de vendas de 146% em relação a 3 de agosto de 2019, um dos muitos exemplos da força do Jequitibá.

“Esses números nos dão uma imensa alegria, satisfação e motivação de seguir em frente acreditando em Itabuna, no Sul da Bahia. Sou grato a Deus, ao pai que tive, a educação que pude absorver, a confiança dos meus sócios”, disse o diretor do Shopping Jequitibá, Manoel Chaves Neto,. “Somos um time, uma família, a Família Jequitibá e todo este resultado, tem a participação conjunta de todos nós, de cada um de vocês”., disse.

O Shopping Jequitibá adotou todos os protocolos determinados pela Organização Mundial de Saúde para garantir a segurança de lojistas, funcionários, clientes e colaboradores.