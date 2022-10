Shopping Jequitibá recebe Exposição “Sociedade Plástica”

O Shopping Jequitibá exibirá ao público a exposição artística “Sociedade Plástica” do pintor, desenhista e fotógrafo Quinho Fonseca.. Aberta ao público, a mostra ficará de 13 de outubro a 09 de novembro de 2022, no segundo piso.

“Sociedade Plástica” ilustra as consequências do consumo plástico nas estruturas sociais, relações interpessoais, produtos, situações adversas, e suas combinações. A ideia é buscar uma conexão entre o orgânico e o artificial e refletir o convívio pessoal, coletivo e ambiental de todas as gerações.

As obras apresentadas pelo artista abordam o comportamento humano através de reflexões sobre o uso irresponsável de materiais plásticos no cotidiano e suas consequências. A intenção é conscientizar a respeito do quão próxima e rotineira é a relação do homem com este material, que comumente é descartado de maneira irregular, trazendo impactos negativos para a natureza.

O plástico, derivado do petróleo, comercializado em larga escala e distribuído globalmente, é minimamente reciclado e seu descarte irresponsável gera um impacto alarmante na natureza, imensurável para o planeta. A todo momento, pessoas no mundo inteiro estabelecem contato direto ou indireto com algum tipo de plástico. Compram, descartam, ingerem, carregam, vendem, trocam. Está tão inserido e disseminado na sociedade, que é praticamente impossível imaginar o mundo sem ele.

Para Quinho, o saco plástico embalando a cabeça abre espaço para a reflexão da existência de uma sociedade sufocada, que está se tornando aquilo que consome e acredita ser.

“Como também, a uma plasticidade cerebral, que seria a capacidade do cérebro se adaptar às constantes trocas de informações humanas do mundo físico, acumuladas em um espaço virtual utilizando formatos e extensões de arquivos audiovisuais, gerando conteúdo, memes, exposições e expressões de vidas isoladas em buscas coletivas, somadas a sentimentos e anseios”