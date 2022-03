Shopping Jequitibá recebe megaloja da Magalu; inauguração nesta sexta

O Shopping Jequitibá está agregando mais uma mega-loja a seu mix de produtos, consolidando-se como o principal polo regional de comércio/serviços/entretenimento. Está sendo inaugurada, nesta sexta-feira (25), uma unidade da Magalu, a maior rede de varejos do Brasil.

Ocupando uma área de 560 metros quadrados no primeiro piso, a Magalu oferece produtos como móveis, eletrodomésticos, eletroportáteis, artigos de culinária, e uma linha completa de televisores, notebooks e celulares. Na semana de inauguração, a Magalu terá dezenas de produtos a preços promocionais.

Além das vendas físicas, a loja do shopping também trabalhará com vendas online através do WhatsApp que poderá ser acessado através do Instagram (@magalu.shopping.jequitiba), que aciona diretamente um dos vendedores, ou www.magazineluiza.com.br/lojas/1378.