Shopping Jequitibá recebe nova marca de calçados

Itabuna acaba de receber a primeira loja da Usaflex, marca de calçados femininos e bolsas. Instalada no Shopping Jequitibá, um dos maiores do interior da Bahia, a franquia é fruto de um trabalho de mais de 15 anos da marca com o empresário José Carlos Silveira.

“Vendo a tendência e procura cada vez maior por calçados confortáveis, optei por abrir uma franquia exclusiva da marca que é símbolo de conforto e credibilidade”, diz o mais novo franqueado, que não descarta abrir outras franquias da marca.

“O público da Usaflex vem crescendo e ampliando mais sua faixa etária. O seu conforto e o design estão atraindo consumidores mais jovens, embora o público maduro ainda é uma fatia muito determinante. E, com a retomada do mercado e proximidade do Natal estamos otimistas com as vendas”, completa José Carlos.

Quem visitar a loja poderá conhecer a Coleção Verão 2021/2022 da marca, batizada de Ser & Sentir – Sinta o Sol, que faz um convite para o público feminino experimentar as sensações de sua natureza interior e exterior.

Os calçados, bolsas e acessórios que compõem o mix de estreia evidenciam desde a paleta de cores à textura, shape e referências de moda, a conexão com a elegância minimalista do natural.