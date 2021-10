Shopping Jequitibá recebe novos empreendimentos

O Shopping Jequitibá em Itabuna vive uma semana que demonstra a solidez do empreendimento, dos lojistas e do Sul da Bahia, de superar crises cíclicas e empreender apostando no potencial sócio-econômico da região.

Mesmo ainda atravessando uma pandemia com impactos em todo o planeta, mas com números em queda, graças ao avanço da vacinação contra a Covid 19, três novos negócios estão sendo implantados nesta semana, ampliando ainda mais o mix de produtos, serviços e entretenimento e lazer do Jequitibá.

Em setembro, vimos a inauguração da Angus, Espaço Laser, Aramis, Cia do Terno, segunda-feira, foi inaugurado o Five Sport Bar, restaurante temático que une lazer e gastronomia e que funciona de domingo a quarta das 11 às 00 horas e de quinta a sábado das 11:00 às 2:00 horas.

Nesta quarta-feira, haverá a inauguração da Fino Malte, um espaço dedicado a choperia e petiscaria, marca genuinamente itabunense, ideal para o happy hour e o encontro com amigos, um quiosque moderno e espaçoso, que oferece a tradicional feijoada aos sábados e um delicioso cozido aos domingos, além de diversos outros pratos.

Também nesta quarta-feira, tem a reabertura da Colcci, franquia especializada em roupas , calçados e acessórios num espaço repaginado e com as novidades da moda para o alto verão .

Até o final do ano, o Shopping Jequitibá ainda receberá novos empreendimentos como Puket, Brasil Cacau, Usaflex, Hering, Ótica Chilli Beans, Track Field, Laboratórios LAP, Lojas Buriti, Magazine Luiza, Maxxi Móveis e o Emporio Don Duarte que estão todos em fase de obras para inauguração até dezembro/21.

“Agradecemos aos nossos lojistas que comungam do mesmo empreendedorismo e confiança no Sul da Bahia, pois o *SHOPPING JEQUITIBÁ* não seria nada a mais do que uma grande estrutura física se não fosse os 150 contratos de locação que trazem vida, alegria e felicidade para nosso dia a dia. Não posso omitir e ficar sem agradecer a cada um do TIME e FAMÍLIA Jequitibá que juntamente comigo choram, ficam ansiosos, sem dormir, mais também, dão risadas, se motivam, se unem, não perde o foco, vence obstáculos. Esta notória demonstração é visível por estarmos num processo crescente de retomada, tanto que o Jequitibá tem 100% dos espaços comercializadora e ocupados, com excelentes perspectivas para o Black Friday e festas de Natal e Ano Novo, entretanto, a humildade e simplicidade continuaram sendo um dos nossos valores que trazemos de berço, afirma o diretor do shopping Manoel Chaves Neto.