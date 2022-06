Shopping Jequitibá tem forró e programação especial na semana do São João

Na semana do São João, o Shopping Jequitibá entra no clima da festa mais tradicional do Nordeste. Durante quatro dias, o maior centro de comércio, serviços e lazer/entretenimento do Sul da Bahia terá apresentações de grupos de forró e quadrilha junina.

Nesta quarta-feira, dia 22, às 19 horas, na Praça de Alimentação, tem Banda Big Xote e a Quadrilha Mendigos de Gravata na praça da C&A. Na véspera de São João (23), tem Forró com Joilson às 12:30 horas no piso superior. Dia 24, às 18 horas, Forró com Anselmo e ,fechando a programação , dia 25, às 19 horas, tem Gilberto, deixando o Jequitibá em clima de Arraiá Junino para divertir pessoas de todas as idades.

Já no piso superior tem uma variedade de produtos e liquores nas barraquinhas juninas para garantir os festejos de São João.

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO

O shopping também divulgou os horários de funcionamento entre os dias 23 a 25/06. Na quinta-feira, véspera de São João, SAC de 07 às 16 horas, o Hipermercado e a Drogaria funcionam das 8 às 22 horas, a academia das 5 às 17 horas, a lotérica das 8 às 16 horas, a barbearia das 8 às 17 horas, as lojas e quiosques das 9 às 16 horas, a Praça da Alimentação das 10 às 17 horas, o LAP Laboratório e a Clínica de Saúde das 9 às 16 horas, e a Buriti das 10 às 16 horas.

Já no dia 24, feriado de São João, a Praça de Alimentação funciona das 12 às 21 horas, a academia das 8 às 14 horas, a drogaria das 10 às 21 horas, as Lojas Americanas das 12:30 às 20 horas e o Hipermercado das 8 às 21 horas. As operações lojas, SAC, quiosques, lotérica, clínica, laboratório e Buriti não abrem.

Já no sábado, dia 25, o horário de funcionamento será normal. Maiores informações em www.shopping.jequitiba.com.br ou no APP do Jequitibá, que também traz os horários de funcionamento do cinema.