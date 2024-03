Shopping Jequitibá tem programação especial no Mês da Mulher

O Shopping Jequitibá está com uma programação super especial para celebrar o Mês da Mulher, com atividades que incluem solidariedade, cuidados com a beleza, interatividade e reconhecimento.

Até o dia 30 deste mês, acontece a ação Todas por Elas, com a arrecadação de bolsas e produtos de higiene pessoal, que serão entregues a mulheres em situação de vulnerabilidade social. As doações podem ser feitas na caixa coletora, na entrada do Carrefour.

Entre os dias 6 e 8 de março, serão realizados o Spa da Mulher na Alameda da Moda, um espaço para a beleza feminina com serviços gratuitos e o Live Pink Day, uma atividade interativa bastante descontraída nas redes sociais *para apresentar promoções de produtos femininos*.

A programação do Jequitibá em homenagem ao Mês da Mulher inclui ainda uma Exposição Fotográfica com imagens de mulheres que marcaram a história de Itabuna, do dia 12 ao dia 31, nas áreas de convivência do shopping.

“Vamos receber e homenagear as mulheres de todo o Sul da Bahia com carinho e reconhecimento, neste mês especial dedicado a elas, além de incentivar os lojistas a realizarem promoções voltadas ao público feminino”, destaca a superintendente do Shopping Jequitibá, Vera Lúcia Guimarães.

A programação completa do Mês da Mulher pode ser conferida em www.shoppingjequitiba.com.br