Shopping Jequitibá tem tributo a Rita Lee e Exposição de Carros Antigos

O Shopping Jequitibá está com uma grande programação para o mês de julho, com atividades para todas as idades.

Nesta quinta-feira, dia 13, Dia do Rock, às 19 horas, tem o Tributo à Rita Lee, a eterna rainha dos roqueiros, com Ligia Callaz, num show que promete agitar o Jequitibá.

Para os amantes de veículos, de 13 a 27 deste mês, acontece a Exposição de Carros Antigos, com modelos que marcaram época e se tornaram peças de colecionador.

Para a garotada, no domingo, dia 16, a programação traz animação com Juca Kids e com muitas brincadeiras e a presença dos personagens Homem Aranha e Mulher Maravilha.

Durante todo o mês, as terças, sextas e sábados na Praça de Alimentação e nas quintas-feiras às 19 horas no Piso Superior tem música ao vivo com artistas regionais.

A programação completa pode ser conferida em www.shoppingjequitiba.com.br