Shopping Jequitibá terá exibição especial do primeiro capítulo de Renascer

O Shopping Jequitibá em Itabuna terá uma exibição especial do primeiro capítulo do remake da novela Renascer, da Rede Globo, que estréia nesta segunda-feira, dia 22, às 21 horas, no horário mais nobre da televisão brasileira.

Em parceria com o shopping, a TV Santa Cruz, afiliada da Rede Globo no Sul e Extremo Sul da Bahia, vai instalar um telão na Praça de Alimentação para que as pessoas possam se encantar com as primeiras cenas de Renascer, ambientada em Ilhéus e que tem em sua trama fazendas de cacau e a exuberante natureza regional, com todos os ingredientes de uma novela que promete conquistar o país.

A abertura do capítulo, antológica na primeira versão, mostra o então jovem José Inocêncio, interpretado pelo ator Humberto Carrão, diante de um imenso Jequitibá Rei (a cena do remake foi gravada nas áreas de conservação da Universidade Estadual de Santa Cruz), dando início a uma saga que, atualizada, passa pela luta para enfrentar a vassoura-de-bruxa e a produção de chocolate, já com Marcos Palmeira interpretando o protagonista.