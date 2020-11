Shopping Jequitibá terá quatro dias de Black Friday para evitar aglomerações

Em ano de pandemia da Covid 19, o Black Friday, a ação que tradicionalmente acontece numa sexta-feira, terá quatro dias de duração no Shopping Jequitibá. O objetivo é permitir que os clientes possam aproveitar os descontos oferecidos pelas lojas e evitar aglomerações.

Com isso, o Black Friday do Jequitibá acontece de 26 a 29 de novembro, no horário normal de funcionamento, de quinta à sábado das 10 às 22 horas e no domingo das 14 às 20 horas.

A exemplo do que acontece desde que o shopping foi reaberto, os lojistas estão sendo orientados sobre a quantidade de clientes que podem ser atendidos simultaneamente (o que depende do tamanho da loja) e a necessidade de higienização permanente dos produtos.

As lojas participantes e as promoções podem ser conferidas nas redes sociais do shopping e no APP do Jequitibá, disponível para o sistema Android e Apple.

De acordo com a superintendente do Shopping Jequitibá, Vera Guimarães, desde a reabertura do empreendimento, a recuperação tem sido crescente e com a Black Friday a expectativa é de que se tenha um aumento de mais de 20% nas vendas em relação ao ano anterior. “ Essa data é importante para o setor varejista e nós estamos confiantes”, ressalta.

PROTOCOLOS DE SEGURANÇA

As medidas adotadas pelo Shopping Jequitibá visam garantir a segurança dos clientes, parceiros e colaboradores, atendendo as normas determinadas pela Organização Mundial de Saúde. Entre os protocolos adotados estão a medição de temperatura nas duas entradas, uso obrigatório de máscaras por parte de clientes, lojistas e funcionários, sinalização para o distanciamento social, instalação de totens e dispensers com álcool gel 70% em pontos de fácil alcance e ampliação dos procedimentos de desinfecção de superfícies frequentemente tocadas pelas mãos.