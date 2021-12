Shopping Jequitibá volta a realizar campanha solidária em parceria com o projeto Ita Boa Ação

O Shopping Jequitibá em Itabuna se uniu à corrente de solidariedade em parceria com o projeto Ita Boa Ação “focado no atendimento às milhares de famílias que foram afetadas pelas chuvas que atingem o Sul da Bahia” diz Manoel Chaves, coordenador do projeto e neto de Helenilson Chaves.

Foi iniciada a campanha Ita Boa Ação, com o objetivo de arrecadar recursos financeiros e donativos, que serão destinados às pessoas que estão em alojamentos e em situação de risco, já que em Itabuna existem cerca de 1.500 famílias desalojadas de suas casas.

As doações podem ser encaminhadas ao Shopping Jequitibá e também através do PIX CNPJ 38.426.044/ 001-50 Sul da Bahia Ltda. EPP. Contatos com Renildo Fagundes (73) 98180-1623 ou Jodney Ferreira (73) 98130-4071.

O diretor do Shopping Jequitibá, Manoel Chaves Neto, diz que “estamos juntos nesse momento em que a solidariedade, união, desprendimentos serão características fundamentais para uma rápida reversão para tirar estas 1.500 famílias em estado de desespero. Não tenho dúvidas, que mais uma vez a região sul da Bahia irá dar uma demonstração de sua capacidade de se reerguer”.

“Ressalto e parabenizo a maturidade do Governo Municipal, Câmera Municipal, Governo do Estado e Governo Federal, todos trabalhando de forma orquestradas com foco em salvar vidas, independente de posições partidárias”, afirma Neto.