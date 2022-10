Shopping promove campanha “Criança Feliz é no Jequitibá”

O Shopping Jequitibá, em Itabuna, realiza a campanha “Criança Feliz é no Jequitibá” para celebrar o mês dedicado à garotada. A programação inclui oficinas, apresentação de teatro e brincadeiras que vão animar o público infantil no principal centro de comércio, serviços e lazer/entretenimento do Sul da Bahia.

A programação, que vai até o dia 30 de outubro, começa neste sábado, dia 8, com oficinas slime e de plantio. Já no domingo, haverá apresentação teatral gratuita com o Grupo Teatro e Fantasia, às 17 horas, na Praça de Alimentação.

A celebração do dia 12, Dia da Criança, será especial, com programação totalmente gratuita, e começa às 13 horas. As atividades incluem Salão Divertido e entrega de Balões, apresentação do palhaço Linguiça, contação de histórias com Joilson Maia e animação com o grupo Juca Kids. Já nos dias 13 e 14, acontecem as oficinas de biscoitos e bolos com a Fino Grão e Nestlé.

A programação completa pode ser conferida em www.shoppingjequitiba.com.br ou nas redes sociais do shopping.